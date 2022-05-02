Рангник перевел ответственность за будущее Роналду на своего преемника в Манчестере Юнайтед
Наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангник готов помогать Эрику Тег Хагу, который возглавит манкунианцев после завершения нынешнего сезона.
"Уверен, что Тен Хаг имеет мой номер телефона! Ему предстоит сыграть еще несколько игр с Аяксом, а мы должны сыграть еще три матча здесь. Как только он захочет поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив сделать это.
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Зная, что Эрик будет менеджером Манчестер Юнайтед, я уверен, что болельщики и СМИ смогут увидеть лучшую команду и, наконец, надеюсь, лучшую позицию в лиге. В АПЛ есть немало хороших примеров, когда Юрген Клопп перешел в Ливерпуль, Пеп Гвардиола – в Манчестер Сити, Томас Тухель – в Челси... Если вы знаете, что ищете, это не займет слишком много времени.
Вопрос о Роналду вы должны задать Эрику тен Хагу. Криштиану показал, что все еще может быть жизненно важной частью этой команды, но очевидно, что Манчестер Юнайтед нуждается в нападающих. В следующем сезоне должно быть два или три новых нападающих, это достаточно очевидно", – цитирует Рангника Sky Sports.
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