"Уверен, что Тен Хаг имеет мой номер телефона! Ему предстоит сыграть еще несколько игр с Аяксом, а мы должны сыграть еще три матча здесь. Как только он захочет поговорить со мной и обменяться мнениями, я буду более чем счастлив сделать это.

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Зная, что Эрик будет менеджером Манчестер Юнайтед, я уверен, что болельщики и СМИ смогут увидеть лучшую команду и, наконец, надеюсь, лучшую позицию в лиге. В АПЛ есть немало хороших примеров, когда Юрген Клопп перешел в Ливерпуль, Пеп Гвардиола – в Манчестер Сити, Томас Тухель – в Челси... Если вы знаете, что ищете, это не займет слишком много времени.

Вопрос о Роналду вы должны задать Эрику тен Хагу. Криштиану показал, что все еще может быть жизненно важной частью этой команды, но очевидно, что Манчестер Юнайтед нуждается в нападающих. В следующем сезоне должно быть два или три новых нападающих, это достаточно очевидно", – цитирует Рангника Sky Sports.

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