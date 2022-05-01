Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает вариант возвращения на Сантьяго Бернабеу.

Реал летом хочет попытаться вернуть 37-летнего португальца. Его выступления на Туманном Альбионе (17 из 23 мячей этого сезона он забил в АПЛ) поразили нескольких представителей верхушки "бланкос", утверждает Mirror .

Роналду оформил 100 гол в рамках АПЛ и отдал уважение умершему сыночку.

Мадридцы убеждены, что повторное подписание Криштиану – гарантированные голы в Ла Лиге. Сам Роналду тоже якобы с оптимизмом рассматривает этот вариант, ведь не уверен в своем будущем из-за Эрика Тена Хага.

Новый тренер МЮ, который возглавит команду летом, готов устроить масштабную перестройку, опираясь на молодежь. Роль португальца остается неизвестной, но Криш точно не захочет быть второстепенной персоной. Следовательно, будущее португальца будет зависеть от разговора с Тен Хагом.

Напомним, контракт CR7 с "красными дьяволами" рассчитан до конца следующего сезона и включает опцию пролонгации.