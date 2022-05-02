"Упевнений, що Тен Хаг має мій номер телефону! Йому належить зіграти ще кілька ігор з Аяксом, а ми маємо зіграти ще три матчі тут. Як тільки він хоче поговорити зі мною та обмінятися думками, я буду більш ніж щасливий зробити це.

Роналду може сенсаційно повернутись у Реал – все через нового тренера МЮ

Знаючи, що Ерік буде менеджером Манчестер Юнайтед, я впевнений, що вболівальники та ЗМІ зможуть побачити найкращу команду і, зрештою, сподіваюся, найкращу позицію у лізі. В АПЛ є чимало хороших прикладів, коли Юрген Клопп перейшов в Ліверпуль, Пеп Гвардіола – в Манчестер Сіті, Томас Тухель – в Челсі... Якщо ви знаєте, що шукаєте, це не займе надто багато часу.

Питання про Роналду ви повинні поставити Еріку тен Хагу. Кріштіану показав, що все ще може бути життєво важливою частиною цієї команди, але очевидно, що Манчестер Юнайтед потребує більше нападників. Наступного сезону має бути два чи три нових нападники, це досить очевидно", – цитує Рангніка Sky Sports.

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