"Я очень доволен игрой команды, особенно в первые полчаса, когда был прессинг. Это было исключительно. Не хватало только одного-двух голов.

Шедевр Фреда и первая победа Рангника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас

Мы контролировали игру, хорошо защищались и, самое главное, оставили свои ворота нетронутыми. Это именно те моменты, над которыми нужно работать. Мы должны перестать пропускать. Я поражен, поскольку мы провели только одну тренировку, а сыграли гораздо лучше ожиданий. Мы пытались владеть инициативой и за исключением финальных пяти минут не подпускали соперника к своим воротам.

Мы хотели сыграть с двумя нападающими, особенно в центре. Кстати, работа Роналду без мяча – мое почтение! Относительно гола Фреда, мне пришлось уточнить у ассистента, действительно ли он пробил правой ногой. Я думал, что он умеет только левой. Рад за него", – цитирует немца BBC Sport.

Напомним, что "красные дьяволы" одолели гостей из столицы благодаря голу Фреда на 77-й минуте.

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