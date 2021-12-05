"Я дуже задоволений грою команди, особливо в перші півгодини, коли був пресинг. Це було винятково. Бракувало лише одного-двох голів.

Шедевр Фреда та перша перемога Рангніка у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Крістал Пелас

Ми контролювали гру, добре захищалися і, найголовніше, залишили свої ворота недоторканими. Це саме ті моменти, над якими потрібно працювати. Ми маємо перестати пропускати. Я вражений, оскільки ми провели лише одне тренування, а зіграли набагато краще за очікування. Ми намагалися володіти ініціативою і за винятком фінальних п'яти хвилин не підпускали суперника до власних воріт.

Ми хотіли зіграти з двома нападниками, особливо в центрі. До речі, робота Роналду без м'яча – моя пошана! Стосовно гола Фреда, то мені довелося уточнити в асистента, чи справді він пробив правою ногою. Я думав, що він вміє лише лівою. Радий за нього", – цитує німця BBC Sport.

Нагадаємо, що "червоні дияволи" здолали гостей зі столиці завдяки голу Фреда на 77-й хвилині.

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