Интенсивная игра в исполнении "красных дьяволов" в первой половине дивидендов не принесла. Однако Юнайтед сумел забить после перерыва.

Рангник установил уникальное "немецкое" достижение в АПЛ

Но сперва манкунианцы упустили несколько возможностей. Не реализовали свои редкие моменты и гости. Наконец, на 77-й минуте Гринвуд сбросил под удар Фреду, а бразилец роскошным выстрелом по неожиданной траектории отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

Манчестер Юнайтед победил Кристал Пэлас в дебютном матче под руководством Рангника, Тоттенхэм разгромил Норвич