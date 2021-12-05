Шедевр Фреда и первая победа Рангника в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас
19:07 - Читати українською
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед обыграл столичный Кристал Пэлас. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших мгновений поединка.
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Интенсивная игра в исполнении "красных дьяволов" в первой половине дивидендов не принесла. Однако Юнайтед сумел забить после перерыва.
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Но сперва манкунианцы упустили несколько возможностей. Не реализовали свои редкие моменты и гости. Наконец, на 77-й минуте Гринвуд сбросил под удар Фреду, а бразилец роскошным выстрелом по неожиданной траектории отправил мяч в дальний верхний угол ворот.
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