Чемпионат Англии 2021/22, 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Фред, 77

Тоттенхэм – Норвич – 3:0

Голы: Моура, 10, Санчес, 67, Сон, 77

Лидс – Брентфорд – 2:2

Голы: Робертс, 27, Бэмфорд, 90+5 – Баптист, 54, Канос, 61

Астон Вилла – Лестер – начало в 18:30

Центральным событием дня в Англии стал дебют Ральфа Рангника во главе Манчестер Юнайтед. "Дьяволы" держались в шести очках от зоны ЛЧ, так что победа над Кристал Пэлас в родных стенах была жизненно необходимой – впрочем, открыть счёт до перерыва хозяевам не удалось. МЮ в принципе создал небольшое количество моментов: несколько панических ситуаций в штрафной "орлов" завершились заблокированными ударами, а выстрелу Далота в дальнюю девятку немного не хватило точности.

После перерыва МЮ продолжал владеть инициативой, но первый момент создать удалось аж на 68-й минуте, когда Теллес со стандарта попал в перекладину. Кристал Пэлас же мог шокировать "дьяволов" на 75-й с углового – Томкинс сбросил подачу на Айю, а тот пробил с минимального расстояния. Мяч прошел в сантиметрах от линии ворот, а Гехи не успел замкнуть.

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За такое расточительство наказание прилетело мгновенно: Бруну Фернандеш запустил на правый край штрафного Гринвуда, тот покатил на Фреда, а бразилец эффектным ударом поразил левую девятку – 1:0! Именно этот гол и решил судьбу противостояния. Манчестер Юнайтед празднует победу.

В параллельном матче Тоттенхэм принимал Норвич. Подопечные Антонио Конте стартовали очень круто, открыв счёт уже на 10-й минуте в результате эффектного слалома Моуры – Лукас обыграл трёх защитников, обстучался с Соном и выстрелил в правую девятку из пределов штрафной. 1:0! Впрочем, после этого Фортуна отвернулась от лондонцев: на 24-й минуте из-за травмы пришлось заменить Региллона, на 30-й Кейн не смог точно замкнуть прострел Сона вдоль линии вратарской, а на 35-й Дэвис не пробил в пустые ворота.

После перерыва Норвич продолжал сопротивляться, едва не сравнив счёт на 61-й минуте (Пукки пробил над перекладиной). Впрочем, в середине второго тайма "петухи" таки дожали "канареек". На 67-й минуте Кейн нанёс мощный удар после скидки от Догерти, Крул парировал, однако после углового и последующей суеты ворота расстрелял Санчес. 2:0. На 77-й же классная комбинация с участием Скиппа, Дэвиса и Сона завершилась выстрелом корейца из пределов штрафной в дальний нижний угол – 3:0! Именно с этим счётом матч и подошел к концу.

Лидс дома встретился с Брентфордом. Первый тайм оказался очень бедным на моменты, но хозяевам удалось забить – это Робертс на 27-й минуте замкнул кросс от Рафиньи с фланга на дальнюю штангу. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

В начале второго тайма Брентфорд перевернул игру, а главным героем в этот период стал Канос. На 54-й минуте он прорвался левым флангом и прострелил в штрафную, а мяч после рикошета подхватил Баптист – его точный удар сравнял счёт. На 57-й и 59-й минутах Канос мог забивать сам, а на 61-й он таки добился своего, приняв проникающий пас от Баптиста и выстрелив под перекладину с правого края штрафной. 1:2!

Этот счёт держался до последних секунд, однако отпраздновать победу гостям было не суждено. На 5-й компенсированной минуте Бэмфорд замкнул скидку на дальнюю штангу после подачи с углового – 2:2! Ничья на Элланд Роуд.

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