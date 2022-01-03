Обидчиком манкунианцев стал Вулверхэмптон, который благодаря голу в конце игры нанес немецкому тренеру первое поражение в Премьер-лиге.

Первое поражение Рангника и рекорд Моутинью в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

"Манчестер Юнайтед сыграл плохо. Я разочарован как игрой, так и результатом. Нужно признать, что соперник заслужил победу. "Волки" были лучшей командой, с которой мы играли. Сегодня у нас было больше проблем, чем в других матчах. Эта игра показала, что у нас много работы.

Было слишком много ошибок. Я прогнозировал, что выиграет та команда, которая забьет первой. Так и вышло. Финиш в топ-4 после завершения чемпионата? Не могу ничего гарантировать, впереди длинный путь. Если после сегодняшней неудачи я скажу, что обещаю место в топ-4, то не уверен, что все поверят", – цитирует Рангника BBC.

В настоящее время МЮ занимает 7 место в АПЛ. Отставание от зоны ЛЧ составляет 4 очка.

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