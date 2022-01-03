Манчестер Юнайтед пока еще не нашел свою игру под руководством Ральфа Рангника. Очки удавалось набирать, однако футбол "дьяволов" совсем не впечатляет. Домашний матч с Вулверхэмптоном не подарил позитива болельщикам Олд Траффорд.

Статистика ударов первого тайма – 4:14 в пользу "волков". Гости в основном били издалека, но у ворот Де Хеа возникали и острые моменты. Испанец спас команду, вытащив мяч в ближнем углу после удара Поденсе и из-под перекладины после удара Невеша.

Ошибался даже вышедший сегодня с капитанской повязкой Криштиану. Его фейл подарил супершанс Хименесу – мексиканец плохо замкнул навес с фланга. У Юнайтед вообще не держался мяч. Лишь Гринвуд время от времени обострял на дриблинге.

Лучшим у хозяев был Фил Джонс, сыгравший за МЮ впервые за два года. Красноречивый факт. Но и самого Джонса нужно отметить: 3 заблокированных удара, 2 перехвата, 3 отбора, 2 выноса, 88% выигранных дуэлей.

Манчестер Юнайтед ожил с появлением Фернандеша. Бруну вышел на замену и сразу начал обострять. Португалец сам зарядил в перекладину, затем шикарно подал со штрафного (Роналду забил, но из офсайда), через несколько минут еще раз вывел Криша на удар.

Вулверхэмптон отвечал своими моментами. Саис со штрафного бахнул в каркас, а за 10 минут до финального свистка гости вырвали победу. "Волки" прорвали фланг, пошла подача в штрафную и Моутинью хорошо сыграл на подборе, пробив точно в угол.

МЮ пытался отыграться, но ошибался только больше. Хозяева даже не могли отвести игру от своих ворот. Не говоря уже о финальном штурме. Последний шанс спастись – удар Бруну со штрафного, который потянул голкипер.

В итоге – заслуженная победа Вулверхэмптона. И первое поражение Рангника во главе МЮ. У "дьяволов" 31 очко и 7 место АПЛ. "Вулвз" – восьмые, 28 баллов.

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