МЮ впервые проиграл с Рангником – Роналду-капитан страдал до выхода Бруну, большое возвращение на фоне слабой игры
МЮ минимально уступил Вулверхэмптону (0:1) на своем поле. Обзор матча читайте на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед пока еще не нашел свою игру под руководством Ральфа Рангника. Очки удавалось набирать, однако футбол "дьяволов" совсем не впечатляет. Домашний матч с Вулверхэмптоном не подарил позитива болельщикам Олд Траффорд.
Статистика ударов первого тайма – 4:14 в пользу "волков". Гости в основном били издалека, но у ворот Де Хеа возникали и острые моменты. Испанец спас команду, вытащив мяч в ближнем углу после удара Поденсе и из-под перекладины после удара Невеша.
Ошибался даже вышедший сегодня с капитанской повязкой Криштиану. Его фейл подарил супершанс Хименесу – мексиканец плохо замкнул навес с фланга. У Юнайтед вообще не держался мяч. Лишь Гринвуд время от времени обострял на дриблинге.
Лучшим у хозяев был Фил Джонс, сыгравший за МЮ впервые за два года. Красноречивый факт. Но и самого Джонса нужно отметить: 3 заблокированных удара, 2 перехвата, 3 отбора, 2 выноса, 88% выигранных дуэлей.
Манчестер Юнайтед ожил с появлением Фернандеша. Бруну вышел на замену и сразу начал обострять. Португалец сам зарядил в перекладину, затем шикарно подал со штрафного (Роналду забил, но из офсайда), через несколько минут еще раз вывел Криша на удар.
Вулверхэмптон отвечал своими моментами. Саис со штрафного бахнул в каркас, а за 10 минут до финального свистка гости вырвали победу. "Волки" прорвали фланг, пошла подача в штрафную и Моутинью хорошо сыграл на подборе, пробив точно в угол.
МЮ пытался отыграться, но ошибался только больше. Хозяева даже не могли отвести игру от своих ворот. Не говоря уже о финальном штурме. Последний шанс спастись – удар Бруну со штрафного, который потянул голкипер.
В итоге – заслуженная победа Вулверхэмптона. И первое поражение Рангника во главе МЮ. У "дьяволов" 31 очко и 7 место АПЛ. "Вулвз" – восьмые, 28 баллов.
Челси и Ливерпуль эффектно поделили очки в пользу Сити – "красные" воспользовались подарками, "синие" оформили камбек