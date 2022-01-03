Кривдником манкуніанців став Вулверхемптон, який завдяки голу наприкінці гри завдав німецькому тренеру першої поразки в Прем'єр-лізі.

Перша поразка Рангніка і рекорд Моутінью у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Вулверхемптон

"Манчестер Юнайтед зіграв погано. Я розчарований як грою, так і результатом. Потрібно визнати, що суперник заслужив на перемогу. "Вовки" були найкращою командою, з якою ми грали. Сьогодні у нас було більше проблем, ніж в інших матчах. Ця гра показала, що у нас багато роботи.

Було занадто багато помилок. Я прогнозував, що виграє та команда, яка заб'є першою. Так і сталося. Фініш у топ-4 по завершенні чемпіонату? Не можу нічого гарантувати, попереду довгий шлях. Якщо після сьогоднішньої невдачі я скажу, що обіцяю місце в топ-4, то не впевнений, що всі повірять", – цитує Рангніка BBC.

Наразі МЮ посідає 7 місце в АПЛ. Відставання від зони ЛЧ складає 4 очки.

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