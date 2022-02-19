"Честно говоря, я узнал это только неделю назад. Большинство моих коллег уже подсказали мне, что это одно из самых серьезных противостояний в АПЛ. Конечно, у меня также было немало местных дерби в Германии – например, Шальке против Боруссии Дортмунд и многие другие.

Рангник вступился за Магуайра – слухи о Роналду-капитане оказались фейком

У нашей команды и наших игроков много опыта выступлений против таких команд и в такой атмосфере. Надеюсь, они подойдут к такой встрече с повышенным настроем. Это первая игра на полном стадионе Лидса с тех пор, как они в последний раз играли против нас в Премьер-лиге около 15-20 лет назад. Это замечательно. Все предпочитают играть при аншлаге, поэтому мы с нетерпением ждем этой игры", – цитирует Рангника Sky Sports.

Добавим, что матч Лидс – МЮ состоится завтра, начало в 16:00. В первом круге "дьяволы" разбили соперника 5:1, однако тогда ими руководил еще Уле Гуннар Сульшер.

Гвардіола проти Конте, Маліновський і Ко жадають помсти, дербі Борусій – топ-матчі вікенду