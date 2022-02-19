"Щиро кажучи, я дізнався про це лише тиждень тому. Більшість моїх колег уже підказали мені, що це одне з найсерйозніших протистоянь в АПЛ. Звичайно, у мене також було чимало місцевих дербі в Німеччині – наприклад, Шальке проти Борусії Дортмунд та багато інших.

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У нашої команди і наших гравців багато досвіду виступів проти таких команд і в такій атмосфері. Сподіваюся, вони підійдуть до такої зустрічі з підвищеним настроєм. Це перша гра на повному стадіоні Лідса з того часу, як вони востаннє грали проти нас у Прем'єр-лізі близько 15-20 років тому. Це чудово. Всі воліють грати за аншлагу, тому ми з нетерпінням чекаємо на цю гру", – цитує Рангніка Sky Sports.

Додамо, що матч Лідс – МЮ відбудеться завтра, початок о 16:00. У першому колі "дияволи" розтрощили суперника 5:1, однак тоді ними керував ще Уле Гуннар Сульшер.

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