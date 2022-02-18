Нещодавно в пресі з'явилися чутки, що Харрі Магуайра позбавлять капітанської пов'язки, а новим капітаном стане Кріштіану Роналду. Однак наставник "дияволів" спростував цю інформацію.

Роналду дратує англійських гравців МЮ – роздягальня під загрозою розколу

"Я ні з ким не говорив про зміну капітана. Це питання навіть не підіймали. Я сам вирішую, хто капітан. Харрі збереже пов'язку до кінця сезону. Мене це все не турбує, це просто шум. Я зосереджений на підготовці команди до наступного матчу.

Атмосфера останнім часом покращилася. До трансферного вікна склад був занадто широким, не всі отримували ігровий час, тому були незадоволені. Зараз футболісти показують єдність на полі", – цитує Рангніка The Athletic.