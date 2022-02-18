Недавно в прессе появились слухи, что Харри Магуайра лишат капитанской повязки, а новым капитаном станет Криштиану Роналду. Однако наставник "дьяволов" опроверг эту информацию.

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"Я ни с кем не говорил о смене капитана. Этот вопрос даже не поднимали. Я сам решаю, кто капитан. Харри сохранит повязку до конца сезона. Меня это все не беспокоит, это просто шум. Я сосредоточен на подготовке команды к следующему матчу.

Атмосфера в последнее время улучшилась. До трансферного окна состав был слишком широк, не все получали игровое время, поэтому были недовольные. Сейчас футболисты показывают единство на поле", – цитирует Рангника The Athletic.