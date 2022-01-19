Немецкий специалист уже изучил способности футболистов Манчестер Юнайтед и планирует пригласить в команду исполнителей, способных улучшить игру команды.

Рангник указал руководству Манчестер Юнайтед на трех игроков, не соответствующих уровню клуба, – в их числе капитан

По информации журналиста 90min Грэма Бейли, среди потенциальных новичков манкунианцев фигурирует две фамилии. Источник утверждает, что Рангнику нравится полузащитник РБ Лейпциг Амаду Айдару. Об интересе к этому футболисту уже сообщалось ранее.

Также наставник Ман Юнайтед поражен прогрессом центрбека Вулверхэмптона Макса Килмана и хотел бы видеть его на Олде Траффорд. Следует заметить, что у 24-летнего защитника есть украинский паспорт, но он не может играть за нашу сборную из-за выступлений за футзальную команду Англии.

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