Немецкий специалист уже провел достаточно времени, чтобы изучить способности своих подопечных. Недавно Рангник встретился с руководством, где представил свой отчет.

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По информации журналиста 90min Грэма Бейли, среди прочего немец заявил, что Харри Магуайр, Аарон Ван-Бисака и Люк Шоу не демонстрируют уровень игры, который способен удовлетворить Манчестер Юнайтед.

Заметим, что все трое – основные защитники манкунианцев. В нынешнем сезоне АПЛ Магуайр сыграл 16 матчей, в активе Ван-Биссаки 15 поединков, Шоу за 14 сыгранных туров отдал одну результативную передачу. Манчестер Юнайтед занимает седьмое место в турнирной таблице.

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