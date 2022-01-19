Німецький фахівець вже вивчив здібності футболістів Манчестер Юнайтед і планує запросити в команду виконавців, здатних покращити гру команди.

Рангнік вказав керівництву Манчестер Юнайтед на трьох гравців, які не відповідають рівню клубу, – серед них капітан

За інформацією журналіста 90min Грема Бейлі, наразі серед потенційних новачків манкуніанців фігурує два прізвища. Джерело стверджує, що Рангніку подобаэться півзахисник РБ Лейпциг Амаду Айдара. Про інтерес до цього футболіста вже повідомлялося раніше.

Також наставник Ман Юнайтед вражений прогресом центрбека Вулверхемптона Макса Кілмана і хотів би бачити його на Олд Траффорд. Варто зауважити, що у 24-річного оборонця є український паспорт, але він не може грати за нашу збірну через виступи за футзальну команду Англії.

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