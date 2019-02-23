Раньери скептически оценивает шансы Фулхэма на сохранение прописки в АПЛ

Главный тренер Фулхэма Клаудио Раньери не слишком оптимистично оценивает перспективы лондонского клуба.

"Вера в себя появляется, когда побеждаешь, а мы уже давно не выигрывали. Но наши футболисты хорошо тренируются, и это показывает, что они верят.

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Если спасемся, это будет чудом, но мы должны бороться вместе. Если борешься, у тебя есть шанс. Если не будешь драться, шансов нет", – цитирует Раньери Sky Sports.

Напомним, 67-летний специалист возглавил Фулхэм в ноябре 2018-го.

После 27-ми туров АПЛ Фулхэм находится на 19-м месте (зона вылета).

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