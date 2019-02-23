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Фулхэм установил антирекорд АПЛ за поражениями в лондонских дерби

10:52 22 Читати українською
Фулхэм установил антирекорд АПЛ за поражениями в лондонских дерби
Фулхэм установил антирекорд / Фото ФК Фулхэм

Фулхэм разочаровывает своих болельщиков в текущем сезоне.

В поединке 27-го тура АПЛ Фулхэм на выезде уступил Вест Хэму (1:3).

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Это поражение стало для "дачников" 9 подряд в лондонских дерби. Это абсолютный рекорд АПЛ, ранее ни один лондонский клуб не проигрывал землякам так много матчей подряд, сообщает портал Opta.

После 27 туров чемпионата Англии Фулхэм занимает предпоследнее, девятнадцатое место. Отставание от спасительного 17-го места составляет 8 очков.

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Англия27 турЛондон Стедиум (Лондон)

Вест Хэм - Фулхэм: Пятница 22 февраля 2019

Вест Хэм
Матч окончен
3 : 1
Фулхэм
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Англия Фулхэм Фулхэм Рекорды Вест Хэм - Фулхэм
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