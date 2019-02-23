Фулхэм установил антирекорд АПЛ за поражениями в лондонских дерби

Фулхэм разочаровывает своих болельщиков в текущем сезоне.

В поединке 27-го тура АПЛ Фулхэм на выезде уступил Вест Хэму (1:3).

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Это поражение стало для "дачников" 9 подряд в лондонских дерби. Это абсолютный рекорд АПЛ, ранее ни один лондонский клуб не проигрывал землякам так много матчей подряд, сообщает портал Opta.

После 27 туров чемпионата Англии Фулхэм занимает предпоследнее, девятнадцатое место. Отставание от спасительного 17-го места составляет 8 очков.

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