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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду

17:30 772 Читать на русском
Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду
Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі. Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду
Антон Федорців Антон Федорців

Спроба помсти Севільї за ганьбу в Кубку Іспанії від Барселони, класичне протистояння Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, фінал Кубка ліги, від якого залежить доля Саррі, битва дортмундської Борусії та Байєра в Бундеслізі та дуель Монако та Ліона в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Севілья – Барселона

23 лютого, 17:15. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Центральний матч 25-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться в Андалусії. Двом єврокубковим бійцям із Піренеїв – Севільї та Барселоні – є що доводити власним уболівальникам. Господарі посеред тижня переграли Лаціо та оформили вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи, а ось у чемпіонаті мають сумну серію із трьох матчів без перемог. Натомість гості з Каталонії доволі комфортно лідирують у чемпіонаті, але в ЛЧ не змогли впоратися з Ліоном на виїзді в першому матчі 1/8 фіналу турніру.

"Це, фактично, – Росія проти України": як англійські ЗМІ та фанати реагують на протистояння Челсі – Динамо у Лізі Європи

Цікаво, що проблеми з результатами в Севільї розпочалися після останньої зустрічі з Барсою. У січні команди перетнулися у чвертьфіналі Кубка Іспанії. Нервіонці несподівано переграли "блаугранас" вдома (2:0) і поїхали на Камп Ноу з вагомими шансами на місце в півфіналі. Але на рідному стадіоні Барселона фактично знищила гостей, забивши шість м'ячів. Севілья тоді спромоглася лише на гол престижу.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

24 лютого, 16:05. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Після крайнього матчу між МЮ і Ліверпулем боси манкуніанців попрощались із Жозе Моурінью. Уле Гуннар Сульшер, який замінив португальця, ще не програвав у чемпіонаті, здобув 8 перемог в АПЛ (9 матчів), а першої поразки зазнав лише минулого тижня – від ПСЖ у рамках 1/8 фіналу ЛЧ. Та вже в понеділок Юнайтед невимушено здолав Челсі в Кубку Англії й повернувся на переможний шлях.

А от із Ліверпулем не все гаразд. Команда Юргена Клоппа двічі оступилася в чемпіонаті (нічиї з Лестером і Вест Хемом), а в чемпіонській лізі не впоралася з Баварією на власному полі. Програвати МЮ мерсисайдці не мають права, адже Манчестер Сіті дихає у спину й тільки норовить обігнати Ліверпуль не за додатковими показниками, а й за набраними очками. Для Ман Юнайтед дуже доречним може стати повернення після травм Лінгарда та Марсьяля, а "червоні" гості сподіватимуться на реанімацію тріо Салах-Мане-Фірміно в атаці та героїзм Вірджила ван Дейка в обороні. Поєдинок ЛЧ нідерландець змушений був пропустити через дискваліфікацію.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Челсі – Манчестер Сіті

24 лютого, 18:30. Лондон, Уемблі

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Фінал Кубка англійської ліги може стати останнім для Мауріціо Саррі на чолі Челсі. Міфічний "Саррібол" на Туманному Альбіоні, здається, дістав вже всіх – від експертів до фанатів "синіх". Приголомшливі 0:6 від Манчестер Сіті два тижні тому, розгромна поразка від Борнмута перед цим і зовсім "свіжа" невдача в матчі з МЮ у понеділок серйозно захитали крісло під італійським тренером. Недоброзичливці Саррі навіть кажуть, що Кубок ліги – останній шанс 60-річного фахівця втриматися на посаді.

Манчестер Сіті у меншості вирвав перемогу над Шальке: нелогічний матч, тріумф VAR та вісім хвилин слави для Зінченка

Зате в Манчестер Сіті все добре. Посеред тижня хлопці Гвардіоли зробили вагому заявку на вихід до чвертьфіналу ЛЧ, перегравши Шальке в гостях, та ще й у меншості. "Містяни" зрівнялися з Ліверпулем за очками в чемпіонаті, і, хоч і провели на матч більше, мають перевагу в різниці забитих і пропущених м'ячів – критерії, що може відіграти провідну роль у вирішенні долі чемпіонства. Сіті в чудовій формі, а також має глибину складу, що стає вирішальним фактором у цей відрізок сезону. Свій шанс проти Челсі може отримати Олександр Зінченко. Українець несподівано вийшов у старті під час останньої зустрічі команд і цілком виправдав довіру Гвардіоли, вимкнувши з гри Педро та взявши участь у двох гольових атаках.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Борусія Д – Байєр

24 лютого, 19:00. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Вестфалії зійдуться команди, які провалилися в єврокубках. Борусія минулого тижня розгромно програла Тоттенхему в ЛЧ, а Байєр напередодні ганебно вилетів із Ліги Європи, пропустивши в 1/8 фіналу російський Краснодар. Зате в чемпіонаті Німеччини Дортмунд і Леверкузен продовжують претендувати на високі місця. Але, схоже, перебувають у діаметрально протилежних ситуаціях: "фармацевти" після призначення Петера Боса значно додали (4 перемоги в останніх 4-х матчах, зокрема, над Баварією), а "джмелі" після успішної осені загальмували взимку. Борусія Д тричі зіграла внічию в останніх трьох турах. До того ж, із Хоффенхаймом примудрилася втратити перемогу, ведучи в рахунку (3:0) за 15 хвилин до кінця поєдинку. Відступати далі господарям не можна – Баварія вже на 3-очковій відстані від дортмундців і після цього вікенду хотіла б повернутися на першу сходинку. Натомість Байєр прагне продовжити переможну серію, щоб втрутитися у боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Екс-тренер Ярмоленка за 2 місяці в Байєрі майже зрівнявся з Гвардіолою – декілька вражаючих фактів

Монако – Ліон

24 лютого, 22:00. Монако, Луї II

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Гучна вивіска з французької Ліги 1, де в центральному матчі 26-го туру зустрінуться місцеві гранди – Монако та Ліон. Монегаски після турбулентного періоду під керівництвом зіркового Тьєррі Анрі ожили після повернення Леонарду Жардіма. Сім очок у трьох турах – результат, який дозволив команді вперше з осені піднятися із зони вильоту. Заданий темп потенційно може дозволити Монако фінішувати у верхній половині таблиці.

Ліон же після гідного результату з Барселоною в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ (0:0) повертається до боротьби за пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів. Олімпіку потрібно перемагати в кожному матчі та чекати на втрату очок Ліллем. Із "догами" ліонці ще зійдуться в очному протистоянні на початку травня, а поки підопічні Женезіо мають перемагати. Навіть Монако.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Чеський ляпас Генку Маліновського, англійські розгроми, Інтер розриває без Ікарді, – підсумки 1/16 фіналу ЛЄ

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

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