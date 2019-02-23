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Раньєрі скептично оцінює шанси Фулхема на збереження прописки в АПЛ

16:07 64 Читать на русском
Раньєрі скептично оцінює шанси Фулхема на збереження прописки в АПЛ
Клаудіо Раньєрі / Фото ФК Фулхем

Головний тренер Фулхема Клаудіо Раньєрі не надто оптимістично оцінює перспективи лондонського клубу.

"Віра в себе з'являється, коли перемагаєш, а ми вже давно не вигравали. Але наші футболісти добре тренуються, і це показує, що вони вірять.

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Якщо врятуємось, це буде дивом, але ми повинні боротися разом. Якщо борешся, у тебе є шанс. Якщо не будеш битися, шансів немає", – цитує Раньєрі Sky Sports.

Нагадаємо, 67-річний фахівець очолив Фулхем в листопаді 2018-го.

Після 27-ми турів АПЛ Фулхем перебуває на 19-й сходинці (зона вильоту).

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Теги
Англія Фулхем Фулхем Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі
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