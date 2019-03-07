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Раньери – единственный кандидат на пост наставника Ромы, – Sky Sport

21:34 33 Читати українською
Раньери – единственный кандидат на пост наставника Ромы, – Sky Sport
Клаудио Раньери / Фото ФК Рома

Итальянский специалист Клаудио Раньери в ближайшее время может перебраться в Рим.

Руководство Ромы быстро определилось с претендентом на должность главного тренера "волков". Единственным кандидатом для римлян является Клаудио Раньери, сообщает Sky Sport Italia.

Рома объявила об увольнении Ди Франческо

По информации издания 67-летний итальянский специалист не против вернуться в Рому, которую он уже ранее возглавлял в 2009-2011 годах.

На этом посту Раньери заменит Эусебио Ди Франческо, которого "волки" уволили после вылета из Лиги чемпионов.

После 26-ти туров Серии А Рома занимает 5-ю строчку турнирной таблицы.

Порту обыграл Рому в экстра-тайме и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Рома Рома Италия Клаудио Раньери Клаудио Раньери Эусебио Ди Франческо Эусебио Ди Франческо
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