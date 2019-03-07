Раньери – единственный кандидат на пост наставника Ромы, – Sky Sport

Лига Европы — 23:00 0
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Челси тотально переигрывает Динамо в матче ЛЕ: судья должен был ставить пенальти, новая дисквалификация у киевлян
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УЕФА начал расследование относительно возможного нарушения Манчестер Сити финансового фэйр-плейАнглия — 20:47 78
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглия — 20:10 193
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Рома объявила об увольнении Ди ФранческоИталия — 19:27 197
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ПСЖ – Манчестер Юнайтед: Неймар обругал арбитра в соцсетях и рискует получить дисквалификациюЛига чемпионов — 15:57 375