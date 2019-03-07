Раньєрі – єдиний кандидат на посаду наставника Роми, – Sky Sport

Ліга Європи — 22:47 117
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Челсі тотально переграє Динамо в матчі Ліги Європи, але суддя мав ставити пенальті
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Ліги Європи: Зеніт з Ракицьким зазнав історичного фіаско, Арсенал сенсаційно поступився РеннуЛіга Європи — 21:47 2726
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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плейАнглія — 20:47 306
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглія — 19:59 1894
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Рома оголосила про звільнення Ді ФранческоІталія — 19:26 1767