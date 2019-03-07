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Раньєрі – єдиний кандидат на посаду наставника Роми, – Sky Sport

21:34 648 Читать на русском
Раньєрі – єдиний кандидат на посаду наставника Роми, – Sky Sport
Клаудіо Раньєрі / Фото ФК Рома

Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі найближчим часом може перебратись до Риму.

Керівництво Роми швидко визначилось з претендентом на посаду головного тренера "вовків". Єдиним кандидатом для римлян є Клаудіо Раньєрі, повідомляє Sky Sport Italia.

Рома оголосила про звільнення Ді Франческо

За інформацією видання 67-річний італійський фахівець не проти повернутись в Рому, яку він вже раніше очолював у 2009-2011 роках.

На цій посаді Раньєрі замінить Еусебіо Ді Франческо, якого "вовки" звільнили після вильоту з Ліги чемпіонів.

Після 26-ти турів Серії А Рома посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці.

Порту обіграв Рому в екстра-таймі та вийшов у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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Рома Рома Італія Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Еусебіо Ді Франческо Ейсебіо Ді Франческо
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