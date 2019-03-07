Порту обыграл Рому в экстра-тайме и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 Порту обыграл Рому в экстра-тайме со счетом 3:1. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Победа Ромы со счетом 2:1 в первом поединке 1/8 финала оставляла обеим командам примерно равные шансы на выход в четвертьфинал. Несмотря на определенное преимущество после первого этапа противостояния, Эйсебио Ди Франческо заявлял, что не собирается отсиживаться в обороне.

Герой римского поединка Николо Дзаньоло, который оформил дубль, залечил повреждение и вышел в стартовом составе Ромы. В свою очередь Сержиу Консейсау тоже получил хорошие новости – после травмы вернулся лучший бомбардир команды в ЛЧ Мусса Мареджа, который забил уже 5 голов в текущем розыгрыше турнира.

Манчестер Юнайтед в компенсированное время вырвал победу над ПСЖ и прорвался в четвертьфинал Лиги чемпионов

Первый момент создали хозяева – на 3-й минуте после розыгрыша углового Корона был первым на мяче после отскока и пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел чуть выше, хотя было довольно опасно. Рома ответила выходом Джеко на ворота, который в своевременном подкате прервал Фелипе.

На 10-й минуте хозяева снова могли забивать. Теллес совсем немного не попал в ближний угол метров с 12-ти! Откровенно лучше выглядел Порту в первые минуты, переигрывая итальянскую команду. 6:0 по ударам в первые 15 минут игры – из них, правда, ни один не попал в створ Ольсена.

Рома могла забивать после розыгрыша штрафного, однако Манолас отпустил от себя мяч и не сумел нанести акцентированный удар. Серия угловых успеха "джалоросси" также не принесла – хозяева легко нейтрализовали опасность, а сами ответили неточным ударом Короны.

На 26-й минуте Порту вполне заслуженно вышел вперед. Манолас потерял мяч на своей половине поля, а хозяева разогнали быструю контратаку, которая завершилась ударом Соареша в пустые ворота после прострела Мареджа. Арбитр после короткой паузы взятие ворот засчитал. Этот результат выводил в четвертьфинал уже Порту. К слову, после этого гола Рома стала первой командой в истории ЛЧ, которая пропустила в 31-м выездном поединке подряд.

Пропущенный гол заставил Рому идти вперед. Удар Джеко после навеса Коларова был заблокирован буквально в последний момент. А на 37-й минуте гости сравняли счет с первого же реального момента. Перотти был сбит Милитао в штрафной, а Де Росси с пенальти легко переиграл Касильяса.

Порту мог выйти вперед еще в первом тайме, но Ольсен потянул хороший удар Эрреры. По итогам первой половины игры именно гости проходили в четвертьфинал. К слову, на последних секундах тайма Рома потеряла Де Росси – вместо травмированного капитана на поле вышел Пеллегрини. Интересно, что этот матч стал 100-м для Де Росси в Лиге чемпионов – он лишь второй по этому показателю в Роме, после легендарного Франческо Тотти.

Второй тайм прогнозируемо начался с атак Порту. На 49-й минуте Соареш мог оформить дубль, но мяч после его удара головой пролетел чуть выше перекладины. Через 2 минуты уже Ольсен потянул классный удар Мареджа в дальний нижний угол!

И все же малиец добился своего. На 53-й минуте Мареджа буквально с метра расстрелял Ольсена ударом с лета и забил в 6-м поединке ЛЧ подряд. 2:1 – этот счет переводил матч в тайм.

На 57-й минуте вспыхнули страсти. Джеко и Пепе потолкались головами, после чего босниец оказался на газоне, откровенно симулировав. Оба получили по желтой, причем Пепе пропустит следующий матч из-за дисквалификации.

Порту не остановился и продолжил атаковать. Фелипе после подачи углового пробил чуть выше ворот, а Ольсен снова спас Рому после удара Браими. В итоге матч перешел в экстра-тайм - 3:3 по итогам двух матчей.

В дополнительные 30 минут обе команды имели возможности забить, лучшие из которых были у Эдина Джеко. Впрочем, босниец не использовал свои моменты, за что Рома поплатилась. Чакыр после использования VAR назначил пенальти за фол Флоренци, а Теллес на 117-й минуте его реализовал. Порту присоединился к Аяксу, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэму в четвертьфинале Лиги чемпионов.