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Рамос выступил против возможного трансфера Крооса в другой клуб

18:05 54 Читати українською
Рамос выступил против возможного трансфера Крооса в другой клуб
Серхио Рамос и Тони Кроос / Daily Express

Капитан Реала Серхио Рамос высоко оценил вклад Тони Крооса в игру королевского клуба.

"Он является незаменимым членом нашей команды, который создает правильный баланс.

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С самого начала он потрясающе играл. Он строит нашу игру и является выдающимся футболистом, который помог нам выиграть трофеи в последние сезоны", – цитирует Рамоса Skysports.

По информации СМИ, основным претендентом на 29-летнего немца является Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Ла Лиги Кроос провел 28 матчей, в которых отметился 4-мя ассистами.

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