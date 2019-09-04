Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

Мадридський Реал зачинаяє літнє трансферне вікно з величезними сумнівами у спортивному плануванні.

Обіцяна Зіданом велика "французька революція" фактично завершилась, так і не розпочавшись. Реал витратив купу грошей на придбання нових гравців, які виявились неготовими змагатись з "важковаговиками" першої команди прямо зараз. Гарантоване місце у стартовому складі отримає лише Азар, натомість іншим п'ятьом новачкам ще потрібно доводити власну профпридатність, і не обов'язково на Бернабеу.

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Фанати "бланкос" очікували серйозних кадрових змін після одного з найгірших сезонів за всю історію королівського клубу, проте з кожним днем літнього трансферного вікна розчарування лише зростало. Більше 340 тисяч прихильників Реала винесли суворий вирок Пересу та компанії у масштабному опитуванні видання Marca: перебудова зійшла нанівець, а головне розчарування – провалений трансфер Поля Погба (його хотіли бачити майже 40% респондентів, втричі більше, ніж Неймара).

Marca: Якого гравця ви придбали б для Реала?

Реал просто благав про серйозну кадрову чистку перед стартом сезону 2019/20. Це була основна вимога Зідана після його другого "пришестя" навесні цього року, коли команда перебувала у розібраному стані та вже не боролась за жоден трофей, намагаючись хіба що зберегти місце у топ-4. "Я очолюю команду без турнірних завдань лише за умови суттєвої реконструкції складу", – промовив Зідан у відповідь на черговий телефонний дзвінок Флорентіно, який акурат готувався до "страти" Соларі.

Приймаючи такий Мадрид, французький фахівець сильно ризикував власною репутацією. Він чудово усвідомлював, що переможний цикл дрім-тім зразка Ліги чемпіонів давно минув, і доведеться розпочинати з чистого листа. Зізу довірився Пересу, але потрапив у пастку. Єдиним зірковим придбанням Реала став Еден Азар, трансфер якого апріорі вважається великим успіхом. Однак, мадридцям не вистачає ще принаймні одного гравця схожого класу, щоб претендувати на щось серйозне.

Marca: Вважаєте, що Реал довів до кінця революцію складу?

Стартовий склад "бланкос" на перший домашній поєдинок проти Вальядоліда став темою для палких дискусій як у ЗМІ, так і серед простих уболівальників. Той, хто пильно стежить за мадридським грандом, повинен був одразу розгледіти, що Зідан виставив архаїчну одинадцятку, яка майже не змінилась з початку сезону 2014/15, коли біля керма команди перебував Карлетто Анчелотті. Останній залучив на Аноеті (31.08.2014) практично тих самих гравців. У версії Зізу не знайшлось місця Касільясу з Пепе, які вже давно покинули Реал, і травмованому Модрічу. Революція? Лише її видимість.

Мадрид витратив 305 млн євро на літню трансферну кампанію – більше, ніж будь-який інший клуб Європи. Перес начебто й не економив, частково виконавши зобов'язання перед Зізу щодо оновлення складу, проте співвідношення "ціна-якість" викликає серйозні сумніви. Якщо Азар ще на зборах продемонстрував швидку інтеграцію у вертикальну гру "королів", то Йовіч, Менді та Мілітао наразі виглядають дуже сиро. Очевидно, що їм знадобиться тривалий час на адаптацію, що категорично не влаштовує тренера, який більше не збирається ганьбитись на очах у всього світу. Зідану потрібно давати результат вже й одразу, а президент, тим часом, продовжує інвестувати у майбутнє, не дотримуючись балансу між "вже зірка" і "ще не зірка".

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Зізу хотів будувати команду навколо Поля Погба. Щойно завершився провальний для Реала сезон, тренер вручив президенту шорт-лист потенційних новачків з хавбеком МЮ на першій сходинці. Звісно, підписання 26-річного француза потягнуло б на добру половину трансферного бюджету "бланкос", але саме такого півзахисника не вистачає у складі мадридського клубу. "Box-to- box", фізична міць, зміна ритму, однаково хороша гра на оборону і атаку – це ті якості, якими володіє Погба, і яких сильно не вистачає Кроосу та Модрічу.

Marca: Чи зробив Реал все можливе, щоб придбати Погба

Залишившись без свого пріоритетного трансферу, Зідан ще й отримав колосальний дисбаланс у середній лінії. Принаймні до зими французький ентренадор змушений робити ставку лише на чотирьох центральних півзахисників (Модріч, Кроос, Каземіро та Феде Вальверде). Зате атакувальних хавбеків у його команді аж 9 (ДЕВ'ЯТЬ!). Бразилець взагалі не має альтернативи, при тому, що влітку Реал без зайвих сентиментів попрощався з Льоренте та Себальйосом. Явний промах відділу спортивного планування на чолі з генеральним директором Хосе Анхелем Санчісом, який поставив тренера у дуже незручне становище.

Часу на виправлення помилок вже не залишилось, а за недопрацювання керівництва розплачується саме Зідан, який з кожним наступним матчем втрачає довіру з боку уболівальників. Marca стверджує, що зараз кожен другий прихильник "бланкос" сумнівається у спроможності наставника вивести команду з кризи. І це лише початок вересня...

Без Погба, але з Хамесом та Бейлом. Доля "подарувала" Зізу ще один шанс попрацювати з футболістами, яких він ледь не публічно проганяв з команди декілька місяців тому. Через брак вигідних пропозицій Перес пішов проти волі тренера, залишивши на Бернабеу списаних Зіданом виконавців. На диво, перші тури Ла Ліги продемонстрували, що валлієць зараз виконує роль першої скрипки в атаці "бланкос", відзначившись двома важливими м'ячами. Колумбієць до травми також виходив на поле і виглядав непогано. Але їхня присутність у складі – радше вимушена міра, ніж закономірність у період переповненого лазарету. У недалекому майбутньому Зідан знову ризикує отримати конфлікти у роздягальні, за що варто подякувати перемовникам Флорентіно Переса.

Однак, Зідан також серйозно приклав руку до трансферних "зашкварів" королівського клубу. Француз відмовився від Регілона на користь Менді (48 млн євро), хоча молодий вихованець Ла Фабріки почав несамовито прогресувати у першій команді під керівництвом Соларі. Виглядав він точно не гірше, ніж екс-латераль Ліона, який наразі програє конкуренцію Марсело.

Чомусь не підійшов тренерському штабу Реала й мегаперспективний центрбек збірної Іспанії Маріо Ермосо. Мадридці володіли рівно половиною прав (12,5 млн євро) на 24-річного футболіста, який перебрався до табору принципового суперника з Ванда Метрополітно. Натомість "бланкос" підписали Едера Мілітао (жодної зіграної хвилини), а це ще 50 мільйонів до уявної "скарбнички" на трансфер Погба, якщо Пересу вже настільки бракувало ресурсів.

Мартін Едегор або Пабло Сарабія – це дуже цікаві варіанти з "середнього класу", але не для Зізу. Повернення обох заветував саме француз. Першого прилаштували у Сан-Себастьяні, а другий, не дочекавшись оферти з рідного Мадрида, практично за копійки (20 млн євро) дістався ПСЖ. Хоча обоє могли б стати хорошою альтернативою деяким ветеранам.

Оренда Луніна у Вальядолід – також на совісті Зідана. Поки тренер публічно підтримував Кейлора, "не уявляючи Реал без костариканця", нашого кіпера поспішно відправили у Вальядолід. А вже в останній день трансферного вікна трапляється велике "диво": Навас переходить у Париж, Реал тимчасово підписує Ареола, а Лунін втрачає супершанс стати дублером Куртуа, як і планувалось на початку сезону.

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