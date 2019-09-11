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Реал может обменять Погба на одного из своих игроков – Манчестер Юнайтед не против

19:42 208 Читати українською
Реал может обменять Погба на одного из своих игроков – Манчестер Юнайтед не против
Поль Погба и Тони Кроос / Фото Sky Sports

Манчестер Юнайтед в очередной раз озвучил Реалу новые условия по трансферу Поля Погба.

В лагере манкунианцев решили, что клубу понадобится хавбек Реала и сборной Германии Тони Кроос, сообщает El Chiringuito TV.

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Именно 29-летнего немца королевский клуб должен включить в соглашение о подписании лидера МЮ Поля Погба. В Мадриде рассчитывают завершить трансфер француза уже зимой.

Сага с переходом 26-летнего хавбека в Реал началась еще во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне АПЛ Поль провел 4 матча, в которых успел отметиться двумя ассистами.

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