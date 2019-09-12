Рамос виступив проти ймовірного трансферу Крооса в інший клуб

Капітан Реала Серхіо Рамос високо оцінив внесок Тоні Крооса в гру королівського клубу.

"Він є незамінним членом нашої команди, який створює правильний баланс.

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З самого початку він приголомшливо грав. Він будує нашу гру і є видатним футболістом, який допоміг нам виграти трофеї в останні сезони", – цитує Рамоса Skysports.

За інформацією ЗМІ, основним претендентом на 29-річного німця є Манчестер Юнайтед.

В минулому сезоні Ла Ліги Кроос провів 28 матчів, в яких відзначився 4-ма асистами.

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