Рамос выразил желание сыграть в АПЛ

Капитан Реала Серхио Рамос признался в симпатии к чемпионату Англии.

"Я бы хотел поиграть в английской Премьер-лиге. Я всегда восхищался этим чемпионатом, за которым, как и за Ла Лигой, следят во всем мире. Увлекаюсь ритмом игры в чемпионате Англии, его напряжением и уровнем футболистов, выступающих за рубежом.

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Но в то же время я всегда был счастлив в Реале и никогда не думал о том, чтобы покинуть эту команду", – цитирует Рамоса Gazzetta dello Sport.

Напомним, 33-летний испанец защищает цвета королевского клуба с 2005 года. В прошлом сезоне Примеры он провел 28 матчей, в которых отличился 6 голами и ассистом.

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