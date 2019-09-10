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Серхио Рамос назвал игрока, который заслуживает "Золотой мяч"

18:51 136 Читати українською
Серхио Рамос назвал игрока, который заслуживает "Золотой мяч"
Серхио Рамос / Reuters

Капитан мадридского Реала поделился мнением о претендентах на главную индивидуальную награду.

"Если ван Дейк получит "Золотой мяч", то это будет заслуженно. Он прекрасный защитник.

Месси получил звание лучшего футболиста года по версии известного ресурса – Роналду и ван Дейк оказались позади

Игроку обороны сложнее получить эту награду. Но, кажется, сейчас борьба за приз ведется уже не только между Месси и Криштиану. Похоже, у других появляется шанс", – приводит слова Рамоса Marca.

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Напомним, несколькими неделями ранее именно Вирджил ван Дейк получил награду лучшего игрока сезона от УЕФА.

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Теги
Испания Золотой мяч Серхио Рамос Серхио Рамос Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк Англия
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