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Рамос виявив бажання зіграти в АПЛ

18:25 338 Читать на русском
Рамос виявив бажання зіграти в АПЛ
Серхіо Рамос / Фото KickOff

Капітан Реала Серхіо Рамос зізнався у симпатії до чемпіонату Англії.

"Я б хотів пограти в англійській Прем'єр-лізі. Я завжди захоплювався цим чемпіонатом, за яким, як і за Ла Лігою, стежать у всьому світі. Захоплююся ритмом гри в чемпіонаті Англії, його напругою і рівнем футболістів, які виступають там.

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Але в той же час я завжди був щасливий в Реалі і ніколи не думав про те, щоб покинути цю команду", – цитує Рамоса Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 33-річний іспанець захищає кольори королівського клубу з 2005 року. В минулому сезоні Прімери він провів 28 матчів, в яких відзначився 6 голами та асистом.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Англія Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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