Серхио Рамос забыл все давние конфликты с Лионелем Месси, как только аргентинец также присоединился к ПСЖ, информирует El Pais.

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Более того, экс-капитан Реала любезно приглашал Лео и его семью в свой дом, чтобы аргентинец не утруждал себя поисками отеля. Рамос очень уважительно относится к аргентинцу, хотя на протяжении 16 лет они были принципиальными соперниками. Остальные звезды ПСЖ (Неймар, Ди Мария, Паредес) вообще обожают легендарного новичка.

Напомним, французский гранд подписал Рамоса и Месси на правах свободных агентов.

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