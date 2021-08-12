Виступи за одну команду можуть кардинально змінити стосунки між одвічними суперниками.

Серхіо Рамос забув усі давні конфлікти з Ліонелем Мессі, щойно аргентинець також приєднався до ПСЖ, інформує El Pais.

Роналду і Мессі можуть разом зіграти за ПСЖ – президент клубу мріє компенсувати відхід Мбаппе галактичним дуетом

Більше того, екс-капітан Реала люб'язно запрошував Лео та його родину до свого будинку, щоб аргентинець не обтяжував себе пошуками готелю. Рамос дуже шанобливо ставиться до аргентинця, хоча упродовж 16 років вони були принциповими суперниками. Решта зірок ПСЖ (Неймар, Ді Марія, Паредес) взагалі обожнюють легендарного новачка.

Нагадаємо, французький гранд підписав Рамоса і Мессі на правах вільних агентів.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця