Боссы парижского клуба планируют переезд звездного португальца на лето 2022 года, сообщает AS.

Роналду зовут бросить вызов Месси во Франции – португалец ответил

Аль-Хелаифи четко дал понять, что уход Мбаппе в нынешнее межсезонье даже не рассматривается. Впрочем, чемпион мира настроен "убежать" в Реал следующим летом, когда станет свободным агентом. У ПСЖ уже есть кандидат на замену. Французский гранд собирается повторить историю Месси. Следующим летом Роналду также становится свободным агентом и будет надеяться получить щедрый контракт. Катарские владельцы ПСЖ не пожалеют денег, чтобы собрать фантастическое трио Месси-Роналду-Неймар.

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Напомним, в нынешнее межсезонье клуб провел ряд мощных подписаний – Месси, Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Четверо первых достались ПСЖ свободными агентами.

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