"После Дортмунда (вылет в полуфинале Лиги чемпионов), как и каждый год, когда ПСЖ вылетает из Лиги чемпионов, сезон закончился. С другой стороны, в этом году у нас есть небольшая новинка. Когда вы выходите на последний матч чемпионата, некоторые игроки остаются вне игры – почему бы и нет, но ребята в отпуске.

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Мне скажут, что Мбаппе уже несколько месяцев не работает в клубе. В любом случае, он не тренируется уже несколько недель. Ситуация с Мбаппе была понятна уже достаточно давно. С другой стороны, я готовлюсь к тому, что Усман Дембеле уйдет этим летом. Не самостоятельно, а потому, что Луис Энрике больше не хочет его

Мбаппе, как мы поняли, это перерыв. Но для Дембеле быть на видео, быть замеченным на вечеринке в Каннах, это абсолютно ненормально. Усман все еще на контракте, должен остаться и только что прибыл (в прошлом году из Барсы). Он должен стать основой на следующий год. В последний день чемпионата его нет, что очень странно. Почему его нет, даже на скамейке запасных? Он еле сыграл пол часа после Дортмунда, почему?

Быть в Каннах, когда он сам травмирован, было бы еще хуже, но я так не думаю (что он травмирован). К тому же он снимался на тех видео, которые все видели. Я готовлюсь к тому, что Дембеле уйдет. Луис Энрике все равно его не очень любит", – высказался Даниэль Риоло в программе на RMC Sport.

Дембеле и Мбаппе не были вызваны Луисом Энрике на последний матч в Лиге 1. Оба игрока отправились в Канны, где посетили кинофестиваль и вечеринку.

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