Капитан Реала собрался на Туманный Альбион. Местом назначения может стать Манчестер Юнайтед, утверждает The Mirror.

Реал смирился с потерей Рамоса, – журналист

По информации источника, Рамос якобы поставил себе цель переехать на Олд Траффорд уже летом, когда у него завершится контракт со "сливочными". Правда, опытный защитник не исключает вариантов с переходом в Манчестер Сити и Ливерпуль. Среди претендентов на Серхио до сих пор остается и ПСЖ.

Добавим, что Рамос выступает за мадридский клуб с лета 2005-го. В футболке "галактикос" он провел 668 матчей, отличился 100 голами и 40 ассистами.

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