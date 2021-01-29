Флорентино Перес больше не собирается делать капитану новых предложений по продлению контракта.

Почеттино прорекламировал ПСЖ для Рамоса

Позиция президента Реала была четкой – соглашение на год с уменьшением зарплаты на 10% и возможностью продления еще на год. Рамоса такие условия не устроили, поэтому он планирует начинать переговоры с другими клубами, сообщил ведущий El Chiringuito TV Хосе Педрерол. Реал не закрывает двери перед 34-летним капитаном и готов подписать контракт в любой момент, если защитник таки согласится на компромисс.

Добавим, что Рамос выступает за мадридский клуб с лета 2005-го. В футболке "сливочных" он провел 668 матчей, отличился 100 голами и 40 ассистами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку