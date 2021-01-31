Капітан Реала зібрався на Туманний Альбіон. Місцем призначення має стати Манчестер Юнайтед, стверджує The Mirror.

Реал змирився з втратою Рамоса, – журналіст

За інформацією джерела, Рамос нібито поставив собі ціль переїхати на Олд Траффорд вже влітку, коли у нього завершиться контракт з "вершковими". Щоправда, досвідчений оборонець не виключає варіантів з переходом у Манчестер Сіті та Ліверпуль. Серед претендентів на Серхіо досі залишається і ПСЖ.

Додамо, що Рамос виступає за мадридський клуб з літа 2005-го. У футболці "галактікос" він провів 668 матчів, відзначився 100 голами та 40 асистами.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку