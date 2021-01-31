Рамос вирішив переїхати в Англію по завершенні контракту з Реалом – The Mirror озвучив пріоритетний клуб
Схоже, Серхіо Рамос вже визначився із подальшим чемпіонатом для продовження кар'єри.
Капітан Реала зібрався на Туманний Альбіон. Місцем призначення має стати Манчестер Юнайтед, стверджує The Mirror.
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За інформацією джерела, Рамос нібито поставив собі ціль переїхати на Олд Траффорд вже влітку, коли у нього завершиться контракт з "вершковими". Щоправда, досвідчений оборонець не виключає варіантів з переходом у Манчестер Сіті та Ліверпуль. Серед претендентів на Серхіо досі залишається і ПСЖ.
Додамо, що Рамос виступає за мадридський клуб з літа 2005-го. У футболці "галактікос" він провів 668 матчів, відзначився 100 голами та 40 асистами.
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