Рамос планирует покинуть Реал из-за бесплодных переговоров с Пересом – ПСЖ и Манчестер Юнайтед наготове

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос близок к уходу из команды в летнее трансферное окно.

Будущее 33-летнего защитника в составе "сливочных" стало призрачным, утверждает Marca.

Серхио Рамос может покинуть Реал – ему не нравится ситуация в клубе

Издание подтвердило информацию своих коллег из программы El Chiringuito, которые первыми сообщили о намерениях Рамоса. Взаимоотношения опытного центрбека с клубом стали прохладными после неудачного поединка с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тогда капитан "сливочных" в раздевалке Сантьяго Бернабеу эмоционально заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что уйдет из команды. Две недели спустя они встретились в доме Рамоса и договорились, что проведут переговоры о продолжении сотрудничества. Однако, до сих пор функционер так и не договорился с ведущим игроком команды относительно выступлений в новом сезоне.

Мнения боссов клуба по ситуации разделились. Главный тренер Зинедин Зидан хочет сохранить Рамоса в команде, в то же время Перес не готов удерживать ветерана любой ценой.

За ситуацией уже пристально следят ведущие команды Европы. Французский Пари Сен-Жермен и английский Манчестер Юнайтед готовы приютить Серхио Рамоса в случае ухода из Реала.

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