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Рамос планує покинути Реал через безплідні перемовини з Пересом – ПСЖ і Манчестер Юнайтед напоготові

15:50 745 Читать на русском
Рамос планує покинути Реал через безплідні перемовини з Пересом – ПСЖ і Манчестер Юнайтед напоготові
Серхіо Рамос / EFE

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос близький до відходу з команди в літнє трансферне вікно.

Майбутнє 33-річного оборонця у складі "вершкових" стало примарним, стверджує Marca.

Серхіо Рамос може покинути Реал – йому не подобається ситуація в клубі

Видання підтвердило інформацію своїх колег з програми El Chiringuito, які першими повідомили про наміри Рамоса. Взаємини досвідченого центрбека з клубом стали прохолоднішими після невдалого двобою із Аяксом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоді капітан "вершкових" у роздягальні Сантьяго Бернабеу емоційно заявив президенту клубу Флорентіно Пересу, що піде з команди. Два тижні потому вони зустрілися у будинку Рамоса й домовилися, що проведуть переговори щодо продовження співпраці. Однак, досі функціонер так і не домовився з провідним гравцем команди щодо виступів у новому сезоні.

Думки босів клубу щодо ситуації розділились. Головний тренер Зінедін Зідан прагне зберегти Рамоса в команді, натомість Перес не готовий втримувати ветерана будь-якою ціною.

За ситуацією уже пильно стежать провідні команди Європи. Французький Парі Сен-Жермен і англійський Манчестер Юнайтед готові прихистити Серхіо Рамоса в разі відходу з Реала.

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