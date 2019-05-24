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Серхио Рамос может покинуть Реал – ему не нравится ситуация в клубе

24 мая 11:15 452 Читати українською
Серхио Рамос может покинуть Реал – ему не нравится ситуация в клубе
Рамос против Месси в Эль Классико

Многолетний капитан Реала Серхио Рамос всерьез задумался над сменой клуба.

Провальный для королевского клуба сезон 2018/19, который ознаменовался двумя тренерскими отставками, может иметь серьезные последствия для вожака "бланкос".

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Серхио Рамос чувствует себя эмоционально опустошенным. Он хочет продолжать побеждать, но пока сомневается, оставаться ли в Реале, рассказал журналист Хуанфе Санс Перес в программе El Chiringuito.

Ближайшее окружение 33-летнего футболиста также намекнуло, что ему не нравятся некоторые вещи внутри клуба.

Напомним, что Рамос выступает за Реал с 2005 года, проведя 606 матчей и забив 84 гола. Он четыре раза выигрывал вместе с "бланкос" чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Контракт капитана рассчитан до лета 2021-го.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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