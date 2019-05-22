Леганес намекнул, где Лунин и Кравец окажутся в сезоне 2019/20 – Реал может многое изменить для игроков сборной Украины

Андрей Лунин и Василий Кравец имеют все шансы оказаться в разных командах со следующего сезона. Игроки сборной Украины, которые провели этот год в Леганесе, зависят от позиции Реала.

"Пепинерос" с тревогой ожидают решения по руководящих офисов "королевского" клуба. Реал расстроен арендой Лунина в Леганесе. Ситуация, в которой 20-летний украинец стал жертвой принципиальности главного тренера испанского середняка, может наломать перспективное сотрудничество между клубами. Андрей провел каких-то 7 матчей за сезон, потеряв бесценное время, считают боссы "сливочных". Поэтому любой запрос об аренде игрока Реала от Леганеса становится почти миссией невозможной, убеждают испанские журналисты. Клуб с Бутарка рассчитывает убедить своих соседей примером Оскара Родригеса.

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Полузащитник, который принадлежит "королям", стал 3-м полевым игроком по количеству сыгранных минут в сезоне 2018/19. Производительность Оскара заставляет Леганес просить продления аренды. Более того, Маурисио Пеллегрино хочет поработать в следующем сезоне сразу с тремя игроками Реала. Кроме Родригеса и Лунина, "пепинерос" обратились с просьбой об аренде левого защитника "бланкос".

En el Real Madrid están molestos con el Leganés por la gestión de Lunin

Dificulta cualquier cesión de futurohttps://t.co/pXYVhDMfsv — AS (@diarioas) 22 травня 2019 р.

Серхио Регилон стал открытием при Солари, но отошел на абсолютный задний план с приходом Зидана. Всередине сезона 22-летний испанский фулбек вытеснил Марсело из основы, отдав 3 голевых паса за 18 матчей в Примере и Лиге чемпионов. Леганес ищет нового игрока на левый фланг обороны, где выступали Хонатан Силва и Василий Кравец.

Аргентинец вообще вошел в команду открытий чемпионата Испании по версии УЕФА. Силва также играл в аренде, забив 3 гола и оформив 6 ассистов. Его контракт выкупят у лиссабонского Спортинга за 3 млн евро, но Хонатан является лакомым кусочком на европейском трансферном рынке, поэтому имеет все шансы не остаться в команде Пеллегрино.

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Однако AS утверждает, что клубы с большой вероятностью не договорятся о сотрудничестве. Реал считает плохим результат аренды Лунина, которого хотели видеть игроком стартового состава, чтобы получше оценить потенциал для возвращения на Бернабеу. Андрей даже в тех редких случаях, когда выходил, выдавал сейвы матча - в частности, его спасение в игре с Уэской вошел в топ-5 лучших за 38-й тур Ла Лиги. Однако Пеллегрино продолжал его игнорировать почти весь сезон, когда его команда боролась за выживание.

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Похоже на то, что Реал не намерен проглотить эту ситуацию и делать вид, что доволен первым годом Лунина в Испании. По мнению AS, только давление Андрея на руководство мадридцев может помочь его новой аренде, и то не факт. Леганес же не собирается так легко складывать оружие. К югу от столицы считают, что надо концентрироваться на позитиве - аренда Оскара Родригеса принесла "пепинерос" по 4 гола и ассиста, а Флорентино Перес должен быть доволен тем, как развился его игрок.

️ Keylor Navas

Jaume

Koke Vegas

?? Cillessen

️ Lunin



¡Estas son las mejores paradas de la jornada 38 en #LaLigaSantander! https://t.co/ckfEuTkK1e — ElDesmarque (@eldesmarque) 19 травня 2019 р.

Спортивный директор Леганес Тема Индиас намекнул, что Лунин вряд ли вернется этим летом в его команду: "Ситуация с Андреем очень сложная из-за положения с вратарями в Реале. Я был на матче с Бетисом, и у меня сложилось впечатление, что Навас прощается. Реал не дал нам никакого конкретного ответа, но есть интуитивное ощущение, что Лунин возвращается туда, чтоб остаться". К слову, Леганес уже ищет замену украинцу. Воспитанник Реала Андрес Прието, который был третьим вратарем в 2019-м, устраивает Пеллегрино, хотя всего несколько раз попадал в заявку.

Василий Кравец провел 7 матчей за Леганес. В клубе верят в его эволюцию, но рассматривают опцию с арендой для дальнейшего роста 21-летнего защитника сборной Украины. "Не знаю, что произойдет на трансферном рынке, но у нас есть Силва, которого мы выкупим, и Кравец. Позиция на левом фланге пока достаточно покрыта", - говорит Индиас.

Впрочем, если удастся договориться об аренде Регилона, на которого Зидан и так не рассчитывает, Василий вынужден будет покинуть Бутарк в поисках игровой практики. Для футболиста, который провел всего 7 матчей после перехода в Леганес, проигрывая конкуренцию Силве, это может быть лучший вариант - с прицелом на прогресс в топ-лиге.

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