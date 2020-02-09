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Рамос отметился юбилейным голом за Реал и продолжил свою уникальную серию

19:00 28 Читати українською
Рамос отметился юбилейным голом за Реал и продолжил свою уникальную серию
Серхио Рамос / Твиттер Реала

Центральный защитник Реала Серхио Рамос не устает шокировать соперников удачной игрой в атаке.

14’ Унаи Гарсия
 
Иско 34’
Серхио Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йович 90+2’
14’ Унаи Гарсия
34’ Иско
38’ Серхио Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йович

Капитан "сливочных" отметился своим очередным голом в матче 23 тура Примеры против Осасуны.

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Благодаря этому успеху легендарный испанец достиг юбилейной отметки – 90 голов за Реал во всех турнирах, информирует Squawka. Также Рамос увеличил свою уникальную серию календарных лет (17 подряд) с хотя бы одним голом в Примере. Впервые он поражал ворота соперника в 2004 году, когда играл за Севилью, 2020-й также не станет "сухим" для центрбека мадридцев.

К слову, в сезоне 2019/20 Рамос успел отметиться 6 голами во всех турнирах – четыре в Примере и два в Лиге чемпионов.

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Испания Рекорды Осасуна - Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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