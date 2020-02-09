Рамос відзначився ювілейним голом за Реал та продовжив свою унікальну серію

Центральний захисник Реала Серхіо Рамос не втомлюється шокувати суперників вдалою грою в атаці.

Капітан "вершкових" відзначився своїм черговим голом у матчі 23 туру Прімери проти Осасуни.

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Завдяки цьому успіху легендарний іспанець досягнув ювілейної позначки – 90 голів за Реал у всіх турнірах, інформує Squawka. Також Рамос збільшив свою унікальну серію календарних років (17 поспіль) з бодай одним голом у Прімері. Вперше він вражав ворота суперника у 2004 році, коли грав за Севілью, 2020-ий також не стане "сухим" для центрбека мадридців.

До слова, у сезоні 2019/20 Рамос встиг відзначитись 6 голами у всіх турнірах – чотири в Прімері та два у Лізі чемпіонів.

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