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Рамос відзначився ювілейним голом за Реал та продовжив свою унікальну серію

19:00 123 Читать на русском
Рамос відзначився ювілейним голом за Реал та продовжив свою унікальну серію
Серхіо Рамос / Твіттер Реала

Центральний захисник Реала Серхіо Рамос не втомлюється шокувати суперників вдалою грою в атаці.

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Капітан "вершкових" відзначився своїм черговим голом у матчі 23 туру Прімери проти Осасуни.

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Завдяки цьому успіху легендарний іспанець досягнув ювілейної позначки – 90 голів за Реал у всіх турнірах, інформує Squawka. Також Рамос збільшив свою унікальну серію календарних років (17 поспіль) з бодай одним голом у Прімері. Вперше він вражав ворота суперника у 2004 році, коли грав за Севілью, 2020-ий також не стане "сухим" для центрбека мадридців.

До слова, у сезоні 2019/20 Рамос встиг відзначитись 6 голами у всіх турнірах – чотири в Прімері та два у Лізі чемпіонів.

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Теги
Іспанія Рекорди Осасуна - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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