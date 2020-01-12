Квальярелла продолжил свою забивную серию до 16 лет – рекорд чемпионата Италии

Нападающий Сампдории Фабио Квальярелла дублем в матче 19 тура Серии А против Брешии (5:1) открыл счет своим голам в 2020 году.

Звездный ветеран продолжил свою забивную серию до 16 календарных лет – это рекорд Серии А, сообщает Gracenote.

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Свой первый мяч Квальярелла забил в 2005 году, выступая за Асколи. С тех пор итальянец всегда отличался хотя бы одним голом за год, и 2020-й – не исключение. Напомним, именно форвард Сампдории стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне (26 голов), а в текущем уже успел отличиться 5 забитыми мячами.

За свою карьеру 36-летний Квальярелла выступал исключительно на родине – Асколи, Удинезе, Наполи, Ювентус, Торино и Сампдория.

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