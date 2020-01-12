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Квальярелла продолжил свою забивную серию до 16 лет – рекорд чемпионата Италии

12 января 20:06 130 Читати українською
Квальярелла продолжил свою забивную серию до 16 лет – рекорд чемпионата Италии
Фабио Квальярелла / Getty Images

Нападающий Сампдории Фабио Квальярелла дублем в матче 19 тура Серии А против Брешии (5:1) открыл счет своим голам в 2020 году.

34’ Кароль Линетти
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабио Квальярелла
77’ Джанлука Капрари
90+2’ Фабио Квальярелла
 
Джон Карлос Чансельор 12’
12’ Джон Карлос Чансельор
34’ Кароль Линетти
45+3’ Якуб Янкто
68’ Фабио Квальярелла
77’ Джанлука Капрари
90+2’ Фабио Квальярелла

Звездный ветеран продолжил свою забивную серию до 16 календарных лет – это рекорд Серии А, сообщает Gracenote.

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Свой первый мяч Квальярелла забил в 2005 году, выступая за Асколи. С тех пор итальянец всегда отличался хотя бы одним голом за год, и 2020-й – не исключение. Напомним, именно форвард Сампдории стал лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне (26 голов), а в текущем уже успел отличиться 5 забитыми мячами.

За свою карьеру 36-летний Квальярелла выступал исключительно на родине – Асколи, Удинезе, Наполи, Ювентус, Торино и Сампдория.

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Теги
Италия Рекорды Сампдория Сампдория Сампдория - Брешия Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла
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