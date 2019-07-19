Рамос оштрафован на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

В семейном бюджете Серхио Рамоса, который недавно официально женился, появится солидный пробел.

Капитан Реала Серхио Рамос, котрый в составе команды готовится к сезону 2019/20 в Канаде, получил неприятные новости.

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Городской совет Алькобендаса (муниципалитет неподалеку Мадрида) одобрил наложение штрафа в размере 250 тысяч евро на компанию, которая тесно связана с Рамосом. Причина довольно оригинальна – незаконная вырубка 80-ти столетних дубов и других деревьев, сообщает AS.

Кроме штрафа, компания должна высадить новые деревья вместо срубленных. Дело было открыто еще в январе 2019 года в связи с тем, что предприятие вопреки установленному законом порядку вырубило немало деревьев разных видов.

Напомним, по окончании сезона 2018/19 Рамос был близок к уходу из Реала, однако в итоге остался в клубе.

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