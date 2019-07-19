Рамос оштрафований на 250 тисяч євро за незаконне вирубування дерев

У сімейному бюджеті Серхіо Рамоса, який нещодавно офіційно одружився, з'явиться солідна прогалина.

Капітан Реала Серхіо Рамос, який у складі команди готується до сезону 2019/20 в Канаді, отримав неприємні новини.

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Міська рада Алькобендаса (муніципалітет неподалік Мадриду) схвалила накладення штрафу в розмірі 250 тисяч євро на компанію, яка тісно пов'язана з Рамосом. Причина доволі оригінальна – незаконне вирубування 80-ти сторічних дубів та інших дерев, повідомляє AS.

Окрім штрафу, компанія повинна висадити нові дерева замість зрубаних. Справа була відкрита ще у січні 2019 року у зв'язку з тим, що підприємство всупереч встановленому законом порядку вирубало чимало дерев різних видів.

Нагадаємо, по завершенні сезону 2018/19 Рамос був близьким до відходу з Реала, проте в підсумку залишився в клубі.

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