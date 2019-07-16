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Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание

10:27 403 Читати українською
Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание
Андрей Ярмоленко / фото: ФК Вест Хэм

Полузащитник Андрей Ярмоленко продолжает готовиться к новому сезону в составе Вест Хэма.

Ярмоленко в очередной раз подтвердил свой статус любителя розыгрышей и различных пари. На этот раз украинец оказался в роли проигравшего. А его одноклубники Мануэль Лансини и Фелипе Андерсен хладнокровно реализовали наказание.

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К слову, в настоящее Ярмоленко вместе с командой находится в турне в Китае, где в первом матче в Поднебесной Вест Хэм сыграет против Манчестер Сити, в делегации которого присутствует другой украинец – Александр Зинченко. Матч запланирован на среду, 17 июля, а финал турнира состоится 20 июля.

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Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Фелипе Андерсон Фелипе Андерсон футбольные курьёзы Мануэль Лансини Мануэль Лансини Видеоновости
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