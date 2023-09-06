"У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я ее не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС.

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Вот почему я рискнул позвонить в Севилью совсем незадолго до конца трансферного окна, чтобы подписать контракт с ней. Для меня это была мечта вернуться сюда", – цитирует Рамоса The Mirror.

Напомним, что Серхио Рамос после ухода из ПСЖ по окончанию контракта спустя 18 лет вернулся в Севилью, с которой подписал годичный контракт с возможностью продлить еще на 12 месяцев.

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