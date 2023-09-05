Испанский защитник отказался от соблазнительного предложения из Саудовской Аравии ради того, чтобы вернуться в родной клуб. Впрочем, теплой встречи Рамосу болельщики Севильи не устроят. Как сообщает Marca, ультрас андалусийцев выпустили заявление, в котором отмечают, что подписание 37-летнего футболиста противоречит ценностям клуба.

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"Мы считаем, что это подписание выгодно интересам менеджеров, которые не понимают, что делает Севилью великой, и которые заботятся лишь о своих личных и/или экономических интересах. Мы не их хор и всегда будем на стороне клуба, но не тех, кто запятнал его своими решениями", – приводит текст заявления издание.

Biris Norte, группа болельщиков, уверяют, что не будут выполнять никаких действий, чтобы навредить ни одному игроку во время матча. Они лишь хотели выразить недовольство трансфером.

Напомним, что Серхио Рамос недавно покинул ПСЖ, ведь его контракт с клубом завершился. Опытный защитник вернулся в Севилью, которую покинул 18 лет назад. Рамос подписал годовой контракт с возможностью продлить соглашение еще на 12 месяцев.

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